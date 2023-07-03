До Землі мчать 5 астероїдів. Один із них - розміром зі стадіон!

У липні повз Землю пронесуться відразу п'ять величезних астероїдів. Найменший з них - розміром з приватний будинок, а найбільший має діаметр стадіону.

Коли астероїди пролетять повз Землю

Так, 3 липня повз Землю на відстані 685 тисяч кілометрів пролетить астероїд під назвою 2023 MT1. Його розмір невеликий, порівняно з іншими небесними тілами. В діаметрі він як приватний будинок.

У середу, 5 липня, поряд із Землею пролетить потенційно небезпечний астероїд, який отримав назву 2023 HO6. Відомо, що космічний об'єкт довжиною близько 171 м рухається до нашої планети з неймовірною швидкістю 27972 км/год. Відстань від нього до Землі становитиме близько 2,05 млн км.

6 липня, у четвер до нашої планети наблизиться астероїд 2023 ME4. Його розміри можна порівняти з габаритами літака. Максимальне зближення із Землею 706 тисяч кілометрів. Також у цю дату пролетить повз нас і "близнючок" згаданого вище астероїда, але у цього інша назва 2023 LH2.

І нарешті 7 липня величезний астероїд розміром зі стадіон під назвою 2019 LH5 пролетить повз нашу планету на відстані 3,550 000 кілометрів.

Для довідки

Всі астероїди, які знаходяться в межах приблизно 200 млн км від Землі, називаються навколоземними, а якщо вони наближаються до нашої планети на відстань ближче 7,8 млн км, то їм надають статус потенційно небезпечних, оскільки вони можуть загрожувати Землі.