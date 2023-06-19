Інопланетне життя існує?! Вчені висунули нову гіпотезу виникнення Землі

Революційне дослідження Копенгагенського університету показало, що Земля сформувалася набагато швидше, ніж вважалося раніше. Це відкриття збільшує ймовірність того, що поза Сонячною системою є планети з водою, які придатні для життя.

Нова гіпотеза виникнення Землі

Дослідження Копенгагенського університету представило новий погляд на формування Землі, припускаючи, що це відбулося за кілька мільйонів років, а не за 100 млн років, як вважалося раніше.

Вчені виявили, що Земля утворилася шляхом швидкого накопичення дрібних камінчиків, а поява води є побічним продуктом цього процесу формування. Ця теорія дає багатообіцяючі перспективи щодо ймовірності "населених" планет за межами нашої Сонячної системи, враховуючи, що вода є критично важливим інгредієнтом для життя.

"Ми показуємо, що Земля утворилася в результаті дуже швидкого накопичення дрібних камінців розміром з міліметр. За цим механізмом Земля утворилася всього за кілька мільйонів років. Схоже, що наявність води на Землі є побічним продуктом її утворення", - заявляє професор Мартін Біззарро із Копенгагенського університету і співавтор дослідження.

"Завдяки цьому новому механізму формування планет шанси на ймовірність придатних для життя планет у галактиці набагато вищі, ніж ми думали раніше", - каже Біззарро.

Потенціал планети мати на своїй поверхні необхідні інгредієнти для розвитку життя, ключовим елементом якого є вода, називається життєздатністю планети.

"Люди довго сперечалися про те, як утворюються планети. Одна з теорій полягає в тому, що планети утворюються в результаті поступового зіткнення тіл, тим самим збільшуючи свій розмір протягом 100 мільйонів років. За цим сценарієм для появи води на Землі потрібна була якась додаткова випадкова подія", - пояснює доцент Мартін Шиллер, учасник дослідження.

Науковці стверджують, що Земля сформувалась за кілька мільйонів років, а не за 100 млн, як вважалося раніше (фото: Freepik)

Роль пилових частинок у формуванні Землі

"Навколо молодого Сонця був диск, де з'являлись планети. Диск був заповнений дрібними частинками пилу. Коли планета досягає певного розміру, вона діє як пилосос, дуже швидко всмоктуючи весь цей пил, що сприяє її зростанню до розмірів Землі лише за кілька мільйонів років", - говорить доктор філософії Ісаак Оньєтт, автор дослідження.

Таке притягування дрібних частинок пилу відіграло ключову роль у формуванні Землі та забезпечило появу води на нашій планеті. Диск також містив крижані частинки, які поглиналися разом із пилом, сприяючи утворенні води під час формування Землі. Це розуміння підвищує ймовірність наявності води на інших планетах.

Чи є вода на інших планетах

"Ця теорія передбачає, що щоразу, коли формується планета, як Земля, на ній буде вода. Якщо взяти іншу планетну систему, де є планета, що обертається навколо зірки розміром із Сонце, то на ній має бути вода, якщо вона знаходиться на правильній відстані від світила", - стверджує Біззарро.

Дослідники використовували ізотопи кремнію, щоб зрозуміти механізми та часові масштаби формування планет. Аналізуючи ізотопний склад понад 60 різних метеоритів і планетних тіл, команда встановила генетичні зв’язки між скелястими планетами, такими як Земля і Марс, та іншими небесними об’єктами.

Цей підхід дозволив зрозуміти типи будівельних блоків, які зібралися, щоб утворити Землю, і процес, за допомогою якого вони об’єдналися.