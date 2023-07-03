К Земле несутся 5 астероидов. Один из них - размером со стадион!
В июле мимо Земли пронесутся сразу пять огромных астероидов. Самый маленький из них - размеров с частный дом, а самый большой имеет диаметр стадиона.
Об этом сообщает NASA.
Когда астероиды пролетят мимо Земли
Так, 3 июля мимо Земли на расстоянии 685 тысяч километров пролетит астероид под названием 2023 MT1. Его размер небольшой по сравнению с другими небесными телами. Он с размером частный дом.
В среду, 5 июля, рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид, получивший название 2023 HO6. Известно, что космический объект длиной около 171 м движется к нашей планете с невероятной скоростью 27 972 км/ч. Расстояние от него до Земли составит около 2,05 млн км.
6 июля, в четверг к нашей планете приблизится астероид 2023 ME4. Его размеры соизмеримы с габаритами самолета. Максимальное сближение с Землей 706 тысяч километров. Также в эту дату пролетит мимо нас и "близнец" упомянутого выше астероида, но у этого другое название 2023 LH2.
И наконец-то 7 июля огромнейший астероид размером со стадион под названием 2019 LH5 пролетит мимо нашей планете на расстоянии 3,550 000 километров.
Для справки
Все астероиды, которые находятся в пределах примерно 200 млн км от Земли, называются околоземными, а если они приближаются к нашей планете на расстояние ближе 7,8 млн км, то им предоставляют статус потенциально опасных, поскольку они могут угрожать Земле.
Также читайте, что NASA провели прямую трансляцию Марса.
Ранее мы писали, что ученые выдвинули новую гипотезу возникновения Земли.