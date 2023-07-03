К Земле несутся 5 астероидов. Один из них - размером со стадион!

В июле мимо Земли пронесутся сразу пять огромных астероидов. Самый маленький из них - размеров с частный дом, а самый большой имеет диаметр стадиона.

Когда астероиды пролетят мимо Земли

Так, 3 июля мимо Земли на расстоянии 685 тысяч километров пролетит астероид под названием 2023 MT1. Его размер небольшой по сравнению с другими небесными телами. Он с размером частный дом.

В среду, 5 июля, рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид, получивший название 2023 HO6. Известно, что космический объект длиной около 171 м движется к нашей планете с невероятной скоростью 27 972 км/ч. Расстояние от него до Земли составит около 2,05 млн км.

6 июля, в четверг к нашей планете приблизится астероид 2023 ME4. Его размеры соизмеримы с габаритами самолета. Максимальное сближение с Землей 706 тысяч километров. Также в эту дату пролетит мимо нас и "близнец" упомянутого выше астероида, но у этого другое название 2023 LH2.

И наконец-то 7 июля огромнейший астероид размером со стадион под названием 2019 LH5 пролетит мимо нашей планете на расстоянии 3,550 000 километров.

Для справки

Все астероиды, которые находятся в пределах примерно 200 млн км от Земли, называются околоземными, а если они приближаются к нашей планете на расстояние ближе 7,8 млн км, то им предоставляют статус потенциально опасных, поскольку они могут угрожать Земле.