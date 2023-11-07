До Землі летить велика зелена комета: побачити її можна раз на 3000 років

Комета С/2023 Н2 Lemmon була виявлена 23 квітня астрономами. Вони з'ясували, що ця комета є довгоперіодичною. Зараз вона наближається до Землі, і її яскравість досягла рівня +8 зіркової величини, і вона стає ще яскравішою.

Повний оберт навколо Сонця ця комета здійснює 3870 років. 29 жовтня вона наблизилася на максимальну відстань до Сонця і вже 31 жовтня її стало добре видно із Землі. У нічному небі її яскравість збільшується і цілком імовірно, що на момент максимального зближення з нашою планетою її можна буде побачити неозброєним оком.

Комета С/2023 Н2 Lemmon (фото: Starry Night)

За даними дослідників, спостерігати за кометою С/2023 Н2 Lemmon, яка летить зі швидкістю 60 км/с, можна з 6 листопада. На найближчу відстань (29 млн км) до нашої планети вона наблизиться в ніч із 10 на 11 листопада.

Цієї ночі варто дивитися на захід, комета перебуватиме над лінією горизонту в сузір'ї Геркулеса. Побачити її в небі можна буде за пару днів до максимального зближення та кілька днів - після.

Рекомендується використовувати хоча б бінокль, хоча об'єкт буде видно, але в обрисі розмитого зоряного кульового скупчення. Якщо яскравість комети збільшиться ще на кілька пунктів, її можна буде розглянути неозброєним оком.

Ця комета має деяку схожість зі знаменитою кометою 1Р Галлея, але в неї орбітальний період удвічі більший.

Траєкторія польоту комети С/2023 Н2 Lemmon (фото: Starry Night)