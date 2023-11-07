К Земле летит большая зеленая комета: увидеть ее можно раз в 3000 лет

Комета С/2023 Н2 Lemmon была обнаружена 23 апреля астрономами. Они выяснили, что эта комета долгопериодическая. Сейчас она приближается к Земле, и ее яркость достигла уровня +8 звездной величины, и она становится еще более яркой.

Полный оборот вокруг Солнца эта комета совершает 3870 лет. 29 октября она приблизилась на максимальное расстояние к Солнцу и уже 31 октября ее стало хорошо видно с Земли. В ночном небе ее яркость увеличивается и вполне вероятно, что в момент максимального сближения с нашей планетой ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Комета С/2023 Н2 Lemmon (фото: Starry Night)

По данным исследователей, наблюдать за кометой С/2023 Н2 Lemmon, которая летит со скоростью 60 км/с, можно уже с 6 ноября. На самое близкое расстояние (29 млн км) к нашей планете она приблизится в ночь с 10 на 11 ноября.

В эту ночь стоит смотреть на запад, комета будет находиться над линией горизонта в созвездии Геркулеса. Увидеть ее в небе можно будет за пару дней до максимального сближения и несколько дней - после.

Рекомендуется использовать хотя бы бинокль, хотя объект будет виден, но в очертании размытого шарового звездного скопления. Если яркость кометы увеличиться еще на пару пунктов, то ее можно будет рассмотреть невооруженным глазом.

Эта комета имеет некоторое сходство со знаменитой кометой 1Р Галлея, но у нее орбитальный период в два раза больше.

Траектория полета кометы С/2023 Н2 Lemmon (фото: Starry Night)