Землетрясения в Украине продолжатся: где активизировалась сейсмическая зона

Землетрясение в Украине (коллаж РБК-Украина)

Сейсмолог станции "Ужгород" объяснила череду землетрясений в Украине за последнее время

Землетрясения в Украине всколыхнули Закарпатье 28 апреля и перед этим на Пасху 19-го, а также 25 апреля "потрясло" вместе с Карпатами и Одессу.

Магнитуда последних толчков в регионе была незначительная - всего 2,7 балла по шкале Рихтера, а источник землетрясения в тот раз находился в районе Ужгорода на глубине 3 км. Прежние же "пришли" в Украину из Румынии и возникли в зоне горного хребта Вранча, которая является сейсмоактивной зоной.

Череду землетрясений за последние дни прокомментировала заведующая сейсмической станции "Ужгород" Светлана Плишко. Специалист рассказала, стоит ли украинцам ожидать новые встряски и почему они происходят.

По ее словам, сейчас на Закарпатье активизировалась юго-западная сейсмическая зона в районе сел Большие Лазы и Глубокое. Об этом передает местное издание "Закарпатский корреспондент".

Там 19 апреля наблюдалась серия землетрясений трехбалльной магнитудой и активизировалась словацкая зона возле Михаловце (небольшой город на востоке Словакии на территории Восточнословацкой низменности).

"Разломов на территории Ужгорода нет. Ужгород может только почувствовать влияние сейсмически активных зон, расположенных, например, в Анталовцах, Михайловцах и под Чопом", - отметила сейсмолог.

Также Плишко обратила внимание, что вполне вероятны и новые подземные толчки.

"Дело в том, что эта зона, которая у нас теперь активизировалась, давно молчит. Поэтому ей пора напомнить о себе", - говорит специалист.

Ранее мы писали о том, осенью 2019-го сейсмологи предсказали сильное землетрясение в Украине, которое может произойти в ближайшее время. Толчки амплитудой от 4 до 12 баллов могут затронуть многие области страны.

Напомним, недавно в Индонезии начал извержение вулкан-убийца Кракатау. Выбросы пепла и лавы показали на снимках со спутника.