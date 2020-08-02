Землетрясение в Украине может произойти в любой момент: какие регионы в опасности

Землетрясения в Украине (иллюстративное фото: flickr.com)

В этом году в Украине было уже около десяти землетрясений

В западном регионе Украины не так давно произошло пятое землетрясение за последние полгода, а потому данного явления стоит опасаться. Украина находится рядом с Румынией - страной, которая является одной из самых опасных сейсмологических зон мира.

"Прикарпатье и Закарпатье, а это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, время от времени встряхивает, потому что они находятся в зоне Вранча. Часто эти землетрясения не являются ощутимыми для людей, такие как например последний, который был на Буковине 23 июля", - сообщил сейсмолог Александр Лящук изданию ОBOZREVATEL.

Если в Румынии сила толчка достигает 5 баллов, то в западной Украине 2-3, и его почувствуют разве что на верхних этажах жилых домов. Теоретически на Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но такое явление, к счастью, возможно раз в тысячу лет.

В этом году, по словам эксперта, в Украине было уже около десяти землетрясений - затронуты зоны Закарпатья, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей. Всего в год их у нас бывает приблизительно около 20.

Спрогнозировать землетрясения порой невозможно. К тому же, люди их и не всегда чувствуют, поскольку подземные толчки бывают весьма незначительными. Подобного рода толчки смогут определить только датчики.

Напомним, что астролог назвала опасные периоды августа.

Мы писали, что Украину всколыхнуло очередное землетрясение.

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