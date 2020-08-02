Землетрус в Україні може відбутися в будь-який момент: які регіони в небезпеці

Землетруси в Україні (ілюстративне фото: flickr.com)

У цьому році в Україні було вже близько десяти землетрусів

У західному регіоні України не так давно відбувся п'ятий землетрус за останні півроку, а тому даного явища варто побоюватися. Україна знаходиться поруч із Румунією, яка є однією з найнебезпечніших сейсмологічних зон світу.

"Прикарпаття і Закарпаття, а це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області, час від часу струшує, тому що вони знаходяться в зоні Вранча. Часто ці землетруси не є відчутними для людей, такі як наприклад останній, який був на Буковині 23 липня", - повідомив сейсмолог Олександр Лящук виданню ОBOZREVATEL.

Якщо в Румунії сила поштовху досягає 5 балів, то в західній Україні 2-3, і його відчують хіба що на верхніх поверхах житлових будинків. Теоретично на Закарпатті може бути землетрус у 8 балів, але таке явище, на щастя, можливо раз в тисячу років.

В цьому році, за словами експерта, в Україні було вже близько десяти землетрусів - зачепило зони Закарпаття, Чернівецьку, Закарпатську та Львівську області. Всього на рік їх у нас буває десь близько 20.

Спрогнозувати землетрус часом й зовсім неможливо. До того ж, люди їх і не завжди відчують, оскільки підземні поштовхи бувають дуже незначними.

Спрогнозувати землетрус часом неможливо. До того ж, люди їх і не завжди відчувають, оскільки підземні поштовхи бувають дуже незначними. Подібного роду поштовхи зможуть визначити тільки датчики.

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