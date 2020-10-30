Землетрясение и цунами в Измире: видео из разрушенного курортного города

В результате землетрясения погибли люди, много раненых
В курортном городе Измир в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой почти в семь баллов. Эпицентр был в Эгейском море, после чего прибрежные поселки накрыло волной. В соцсетях показывают фото и видео начала землетрясения и его страшных последствий.
В результате ряда толчков 30 октября в городе разрушились многоэтажные здания, под завалами ищут пострадавших. Уже известно о погибших и раненых.
Момент начала землетрясения попал на видео.
Землетрясение в Измире (видео: YouTube)
Сообщается, что шесть зданий разрушены из-за подземных толчков. Местные жители вручную разбирают завалы, вытаскивают оттуда людей.
Людей достают из-под завалов в Измире (видео: YouTube)
После сильных подземных толчков Измир накрыло цунами. Большая вода в городе после землетрясения сносила все на своем пути.
Сообщается, что землетрясение также затронуло берега Греции.
Последствия землетрясения в Турции (фото: t.me/bbbreaking)
Предварительно известно о четырех погибших и 120 раненых (информация на 16:00).
На видео ниже, показано разрушения в городе с высоты
Землетрясение в Турции (видео: twitter.com/g_mastropavlos)
Момент начала землетрясения в Турции попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как многоэтажка сравнивается с землей в один миг.
Момент землетрясения в Измире (видео: YouTube)
После землетрясения прибрежные поселки были затоплены. На видео видно, что морская вода заполнила улицы Измира - города на побережье Эгейского моря. Водные потоки сносят все на своем пути. Такая же картина в небольшом городке Сефирихисар.
Потоп после землетрясения в Турции (видео: YouTube)
В затопленных поселках поднялась кратковременная паника, но море быстро отступило.
Потоп после землетрясения в Турции (видео: /twitter.com/sondakikativi)
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