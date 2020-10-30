Землетрус і цунамі в Ізмірі: відео зі зруйнованого курортного міста

У курортному місті Ізмір у Туреччині стався потужний землетрус магнітудою майже в сім балів. Епіцентр був в Егейському морі, після чого прибережні поселення накрило хвилею. У соцмережах показують фото і відео початку землетрусу і його страшних наслідків.

В результаті ряду поштовхів 30 жовтня в місті руйнувалися багатоповерхові будівлі, під завалами шукають постраждалих. Вже відомо про загиблих і поранених.

Момент початку землетрусу потрапив на відео.

Землетрус в Ізмірі (відео: YouTube)

Повідомляється, що шість будинків зруйновані через підземні поштовхи. Місцеві жителі вручну розбирають завали, витягують звідти людей.

Людей дістають з-під завалів в Ізмірі (відео: YouTube)

Після сильних підземних поштовхів Ізмір накрило цунамі. Велика вода в місті після землетрусу зносила все на своєму шляху.

Повідомляється, що землетрус також дійшов до берега Греції.

Наслідки землетрусу в Туреччині (фото: t.me/bbbreaking)

Попередньо відомо про чотирьох загиблих і 120 поранених (інформація на 16:00).

На відео нижче, показано руйнування в місті з висоти.

Землетрус в Туреччині (відео: twitter.com/g_mastropavlos)

Момент початку землетрусу в Туреччині потрапив на камери відеоспостереження. На кадрах видно, як багатоповерхівка зрівнюється з землею в одну мить.

Момент землетрусу в Ізмірі (відео: YouTube)

Після землетрусу прибережні селища були затоплені. На відео видно, що морська вода заповнила вулиці Ізміра - міста на узбережжі Егейського моря. Водяні потоки зносять усе на своєму шляху. Така ж картина в невеликому містечку Сефирихисар.

Потоп після землетрусу в Туреччині (відео: YouTube)

У затоплених селищах піднялася короткочасна паніка, але море швидко відступило.

Потоп після землетрусу в Туреччині (відео: /twitter.com/sondakikativi)

Раніше сейсмологи розповіли, що землетрус в Україні може відбутися в будь-який момент.