На Земле зафиксировали самую высокую температуру за 107 лет: глобальное потепление продолжается

На Земле зафиксирована реордно-высокая температура (коллаж РБК-Украина)

Самая высокая температура за 107 лет зафиксирована в Долине смерти в Калифорнии

На Земле зафиксировали самую высокую температуру за последний век. В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии столбик термометра показал 54, 4 градуса. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США, пишет BBC News.

Предыдущий рекорд также был зафиксирован в Долине Смерти — в 2013 году,столбики термометра поднялись до 54 градусов.

В истории зафиксированы данные от 1913 года, когда в национальном парке была зафиксирована температура 56,7 градуса, однако эту информацию оспаривают ученые, считая, что тогда при измерениях была допущена ошибка.

По информации американской метеорологической службы, на западном побережье США жара может усилиться на этой неделе. Экстремальной жарой в стране считается период, когда на протяжении двух-трех дней столбики термометра показывают выше 32 градусов. Как отметили в Центре по контролю и профилактике заболеваемости, жара в США убила больше людей, чем другие экстремальные погодные условия.

Кстати, в 2019 году Долина Смерти попала на первое место рейтинга самых жарких мест на планете. В список также вошла вулканическая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол в Эфиопии.

Как мы ранее писали, в Токио от жары погибли почти 80 человек.

Кроме того, за прошлое лето во Франции в дни аномальной жары погибли 1500 человек.