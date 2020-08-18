В Токио от жары погибли почти 80 человек

Фото: Токио (pixabay)

В столице Японии на этой неделе столбик термометра поднялся до 36 градусов

С начала августа в Токио (Япония) по меньшей мере 79 человек умерли от воздействия жаркой погоды. Более 80% из них - это люди в возрасте свыше 70 лет.

Об этом сообщает NHK.

Как сообщается, подавляющее большинство людей умерли в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры.

Так, в Токио на этой неделе установилась жаркая погода, столбик термометра поднялся до 36 градусов. Местная власть рекомендует людям днем находиться в помещениях с кондиционерами и часто употребляя воду.

Накануне в японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) синоптики зафиксировали повышение температуры до 41,1 градуса. Это стало повторением исторического температурного рекорда два года назад.

Напомним, ранее жертвами наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями, стали 70 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, за прошлое лето во Франции в дни аномальной жары погибли 1500 человек.