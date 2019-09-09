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Во Франции из-за жары умерли 1500 человек

Новости » Общество    09.09.2019 - 07:03
Во Франции из-за жары умерли 1500 человек
Фото: жара в Париже (twitter/dw)

За лето во Франции были два периода аномально высоких температур

Во Франции на протяжении лета в дни аномальной жары погибли 1500 человек. Таких периода за лето было два, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В один из периодов аномальной жары был зафиксирован температурный рекорд. Это произошло 28 июня - в этот день зафиксировали 46 градусов тепла. Власти подсчитали, что именно из-за чрезвычайно жаркой погоды погибли 1500 человек. Половина из них была старше 75 лет, однако среди умерших были также и дети.

Министр здравоохранения Аньес Бюзен сообщила, что общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года. Тогда из-за высоких температур зафиксировали около 15 тысяч смертей.

Напомним, синоптики в Украине прогнозируют жаркую погоду на начало этой недели. Так, в период с 9 по 12 сентября будет сухо и тепло на всей территории, температура днем местами поднимется до +28.

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