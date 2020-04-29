К Земле вплотную приблизится гигантский астероид: конец света?

Астероид летит к Земле (коллаж РБК-Украина)

Огромный астероид 1998 OR2 может пересечь орбиту нашей планеты

Астероид громадных размеров мчится к Земле - ученые NASA рассчитали, что небесное тело 1998 OR2 приблизится к нашей планете вплотную 29 апреля. Эксперты рассказали, насколько вероятно столкновение и чем это грозит человечеству.

Еще в марте в космическом агентстве предупредили, что астероид диаметром почти 4 километра 29 апреля может пересечь орбиту нашей планеты. Астрономы будут вести трансляцию полета гиганта в космосе. В программе "Ранок з Україною" украинские специалисты дали свою оценку вероятным рискам для всего населения Земли и объяснили, может ли человечество погибнуть сегодня, и сколько "концов света" нам удалось уже пережить.

"Если к нам прилетит астероид, диаметром более 1 км, мы все погибнем, как динозавры, к сожалению", - отметил астроном Алексей Стеклов.

Он рассказал, что астероид 1998 был открыт в 98-м году.

"К нам он прилетает 29 апреля. Нам только его и не хватало, с нашим карантином, самоизоляцией", - добавил эксперт.

Ученые уже давно просчитали возможные последствия столкновения с космическим объектом такого размера.

Во-первых, это невероятной силы удар, который сметет все на своем пути. А во-вторых - от пыли после падения погибнут все живые организмы в радиусе сотен километров.

"Многие мои коллеги экстрасенсы и парапсихологи писали, что 29-го состоится конец света", – отметил экстрасенс Дмитрий Дульский.

Вообще гибель человечеству предрекали с начала его существования. Только за последние 20 лет уже было 15 "концов света". Первый обещанный апокалипсис датируется тысячным годом - его предвещал Папа Римский Сильвестр II. Предсказание не оправдалось. А самого понтифика в 1001-м году выгнали из Рима.

В последующие 1000 лет священнослужители, маги, экстрасенсы, сектанты и даже ученые также прогнозировали несколько сотен концов света. Больше всего боялись конца света 2000-го года из-за сбоя компьютерных систем. Но компьютеры успешно перешли в 21 век. И люди начали искать новых угроз.

Пережив в 2008-м без последствий запуск андронного коллайдера, начали готовиться к "серьезному" конца света. По версии древнего народа майя, он должен был наступить 21 декабря 2012 года. Ведь это дата окончания их всезнающего календаря.

"Там были совпадения по поводу революции и Второй мировой войны. Ну, а с концом света – все зависит от того, как мы будем расшифровывать этот календарь", – объяснил экстрасенс.

Конца света не было. И вот теперь новая угроза. И это не просто предсказание древних магов, это расчеты серьезных ученых. Сегодня, 29 апреля, 4-километровый астероид действительно приблизится к Земле. Но смерти от него точно бояться не следует: по словам астронома, астероид будет достаточно далеко - в 6 раз дальше, чем луна.

"Единственное, что будет - у людей с неустойчивой психикой начнется депрессия, ссоры в семьях. Ведь многие ждут, что 29-го числа что-то произойдет, и вот эта негативная энергия живет внутри нас", - поделился мнением экстрасенс.

Напомним, что в NASA потенциально опасными астероидами называют небесные тела размером свыше 140 метров, и близость которых к планете менее 7,5 миллиона километра. Нынешний астероид - 1998 OR2 - вписывается в данные критерии.

Ранее мы писали о том, что возле Земли пролетел астероид, который приблизился к планете на самое минимальное за последние 400 лет расстояние.