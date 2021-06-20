К Земле на сверхскорости летит астероид-гигант: названа дата сближения

Когда астероид приблизится к Земле

Небесное тело получило название 441987 (2010 NY65), оно сблизится с Землей на минимальном расстоянии уже 25 июня в 08:09 по киевскому времени.

Этот астероид был обнаружено десять лет назад - в июле 2010-го. Его размер по предварительным подсчетам равняется 228 метрам в диаметре. Скорость его полета впечатляет: это 13,35 км/с, или 13300 км/ч.

В ближайшей точке сближения с Землей он будет проходить на расстоянии 5,8 млн км, что более чем в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Ученые называют астероид "потенциально опасным", но такое расстояние от нашей планеты реальной угрозы не несет.

На фото орбита Земли обозначена синим, астероида 441987 2010 NY65 белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса (Ин-Спейс)

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится уже через год - 26 июня 2022 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 9,42 миллиона километров.

Почему некоторые астероиды входят в группу "потенциально опасных"

Ученые NASA потенциально опасными астероидами называют небесные тела размером свыше 140 метров, и близость которых к планете менее 7,5 миллиона километра. 441987 (2010 NY65) попадает под эти критерии.

Такие астероиды пристально отслеживаются учеными, так как они периодически сближаются с Землей и их траектория меняется.