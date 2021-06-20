До Землі на надшвидкості летить астероїд-гігант: названа дата зближення

Коли астероїд наблизиться до Землі

Небесне тіло отримало назву 441987 (2010 NY65), воно зблизиться з Землею на мінімальній відстані вже 25 червня о 08:09 за київським часом.

Цей астероїд був виявлений десять років тому - в липні 2010-го. Його розмір за попередніми підрахунками дорівнює 228 метрам в діаметрі. Швидкість його польоту вражає: це 13,35 км/с, або 13300 км/год.

У найближчій точці зближення з землею він буде проходити на відстані 5,8 млн км, що більш ніж в 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.

Вчені називають астероїд "потенційно небезпечним", але така відстань від нашої планети реальної загрози не несе.

На фото орбіта Землі позначена синім, астероїда 441987 2010 NY65 білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса (Ін-Спейс)

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться вже за рік - 26 червня 2022 року. У цей день він промчить на відстані приблизно 9,42 мільйона кілометрів.

Чому деякі астероїди входять до групи "потенційно небезпечних"

Вчені NASA потенційно небезпечними астероїдами називають небесні тіла розміром понад 140 метрів, і близькість яких до планети менш як 7,5 мільйона кілометра. 441987 (2010 NY65) потрапляє під ці критерії.

Такі астероїди пильно відстежуються вченими, позаяк вони періодично зближуються з Землею і їх траєкторія змінюється.