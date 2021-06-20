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К Земле на сверхскорости летит астероид-гигант: названа дата сближения

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Воскресенье 20 июня 2021 21:30
К Земле на сверхскорости летит астероид-гигант: названа дата сближения Фото: К Земле летит огромный астероид (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астероид-гигант диаметром свыше двести метров стремительно летит в сторону земли на огромной скорости. Эксперты оценили степень опасности космического объекта и назвали дату сближения с нашей планетой.

Об этом сообщили в центре исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA.

Когда астероид приблизится к Земле

Небесное тело получило название 441987 (2010 NY65), оно сблизится с Землей на минимальном расстоянии уже 25 июня в 08:09 по киевскому времени.

Этот астероид был обнаружено десять лет назад - в июле 2010-го. Его размер по предварительным подсчетам равняется 228 метрам в диаметре. Скорость его полета впечатляет: это 13,35 км/с, или 13300 км/ч.

В ближайшей точке сближения с Землей он будет проходить на расстоянии 5,8 млн км, что более чем в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Ученые называют астероид "потенциально опасным", но такое расстояние от нашей планеты реальной угрозы не несет.

К Земле на сверхскорости летит астероид-гигант: названа дата сближения

На фото орбита Земли обозначена синим, астероида 441987 2010 NY65 белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса (Ин-Спейс)

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится уже через год - 26 июня 2022 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 9,42 миллиона километров.

Почему некоторые астероиды входят в группу "потенциально опасных"

Ученые NASA потенциально опасными астероидами называют небесные тела размером свыше 140 метров, и близость которых к планете менее 7,5 миллиона километра. 441987 (2010 NY65) попадает под эти критерии.

Такие астероиды пристально отслеживаются учеными, так как они периодически сближаются с Землей и их траектория меняется.

Ранее мы писали, что легендарный астероид из золота оказался не тем, чем его считали.

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