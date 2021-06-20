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До Землі на надшвидкості летить астероїд-гігант: названа дата зближення

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Неділя 20 червня 2021 21:30
До Землі на надшвидкості летить астероїд-гігант: названа дата зближення Фото: До Землі летить величезний астероїд (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Астероїд-гігант діаметром понад двісті метрів стрімко летить у бік Землі на величезній швидкості. Експерти оцінили ступінь небезпеки космічного об'єкта і назвали дату зближення з нашою планетою.

Про це повідомили в Центрі досліджень об'єктів навколоземного простору (CNEOS) NASA.

Коли астероїд наблизиться до Землі

Небесне тіло отримало назву 441987 (2010 NY65), воно зблизиться з Землею на мінімальній відстані вже 25 червня о 08:09 за київським часом.

Цей астероїд був виявлений десять років тому - в липні 2010-го. Його розмір за попередніми підрахунками дорівнює 228 метрам в діаметрі. Швидкість його польоту вражає: це 13,35 км/с, або 13300 км/год.

У найближчій точці зближення з землею він буде проходити на відстані 5,8 млн км, що більш ніж в 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.

Вчені називають астероїд "потенційно небезпечним", але така відстань від нашої планети реальної загрози не несе.

До Землі на надшвидкості летить астероїд-гігант: названа дата зближення

На фото орбіта Землі позначена синім, астероїда 441987 2010 NY65 білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса (Ін-Спейс)

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться вже за рік - 26 червня 2022 року. У цей день він промчить на відстані приблизно 9,42 мільйона кілометрів.

Чому деякі астероїди входять до групи "потенційно небезпечних"

Вчені NASA потенційно небезпечними астероїдами називають небесні тіла розміром понад 140 метрів, і близькість яких до планети менш як 7,5 мільйона кілометра. 441987 (2010 NY65) потрапляє під ці критерії.

Такі астероїди пильно відстежуються вченими, позаяк вони періодично зближуються з Землею і їх траєкторія змінюється.

Раніше ми писали, що легендарний астероїд із золота виявився не тим, чим його вважали.

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