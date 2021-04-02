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К Земле уже сегодня приблизится огромный астероид: эксперты назвали риски

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 15:25
К Земле уже сегодня приблизится огромный астероид: эксперты назвали риски Коллаж РБК-Украина: К Земле летит астероид
Автор: Светлана Мащенко

К Земле уже сегодня 2 апреля приблизится огромный астероид 2021 FT, диаметр которого равен от 10 до 23 метров. Эксперты оценили риски и рассказали, несет ли нам угрозу небесное тело.

Об этом пишет Express.

Что известно об астероиде

Согласно данным NASA, космическое тело, которому присвоили название 2021 FT, движется в сторону Земли со скоростью 4,3 километра в секунду (около 20 тысяч километров в час).

Впервые астероид заметили совсем недавно - 19 марта 2021 года. Его относят к группе Аполлона. Оборот вокруг Солнца небесное тело совершает за 671 земной день или 1,84 земных года.

Он приблизится на минимальное расстояние к Земле в 1,63 миллиона километров со скоростью 5 километров в секунду в 19:28 по киевскому времени.

Несет ли нам угрозу астероид

В NASA утверждают, что астероид не несет угрозы жителям нашей планеты, так как, несмотря на близость до Земли, астероид 2021 FT не является потенциально опасным.

Согласно критериям космического агентства, астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу.

Ученые показали на схеме траекторию движения астероида. Орбита Земли обозначена синим, астероида 2021 FT белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

К Земле уже сегодня приблизится огромный астероид: эксперты назвали риски

Фото: К Земле летит астероид (Credit: Ин-Спейс)

К слову, недавно астрономы обнаружили феномен, который перевернет представление о Вселенной.

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