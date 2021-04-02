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До Землі вже сьогодні наблизиться величезний астероїд: експерти назвали ризики

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 15:25
До Землі вже сьогодні наблизиться величезний астероїд: експерти назвали ризики Колаж РБК-Україна: До Землі летить астероїд
Автор: Світлана Мащенко

До Землі вже сьогодні 2 квітня наблизиться величезний астероїд 2021 FT, діаметр якого дорівнює від 10 до 23 метрів. Експерти оцінили ризики та розповіли, чи несе нам загрозу небесне тіло.

Про це пише Express.

Що відомо про астероїд

Згідно з даними NASA, космічне тіло, якому привласнили назву 2021 FT, рухається у бік Землі зі швидкістю 4,3 кілометра за секунду (близько 20 тисяч кілометрів на годину).

Вперше астероїд помітили зовсім нещодавно - 19 березня 2021 року. Його відносять до групи Аполлона. Оборот навколо Сонця небесне тіло здійснює за 671 земний день або 1,84 земних роки.

Він наблизиться на мінімальну відстань до Землі в 1,63 мільйона кілометрів зі швидкістю 5 кілометрів на секунду о 19:28 за київським часом.

Чи несе нам загрозу астероїд

У NASA стверджують, що астероїд не несе загрози жителям нашої планети, оскільки, попри близькість до Землі, астероїд 2021 FT не є потенційно небезпечним.

Згідно з критеріями космічного агентства, потенційну загрозу несуть астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів.

Вчені показали на схемі траєкторію руху астероїда. Орбіта Землі позначена синім, астероїда 2021 FT білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

До Землі вже сьогодні наблизиться величезний астероїд: експерти назвали ризики

Фото: До Землі летить астероїд (Credit: Ін-Спейс)

До речі, нещодавно астрономи виявили феномен, який переверне уявлення про Всесвіт.

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