На Земле проросли семена риса, которые были на Луне

В ходе 23-дневной китайской миссии "Чанъэ-5" были получены не только камни и образцы почвы с Луны, но и вернулась группа семян, которые путешествовали дальше всех в истории страны.

В многомодульный космический корабль "Чанъэ-5" поместили более 30 видов семян, включая рис, овес, люцерну и орхидеи. При этом они вращались вокруг Луны около 15 дней. Об этом сообщает China Daily.

Ученые хотели проверить, что произойдет с семенами после воздействия уникальной среды на лунной орбите, а также надеялись, что у них могут развиться полезные мутации.

В Китае проросли семена риса с Луны (фото: chinadaily.com.cn)

Директор Центра лунных исследований и космических программ Лю Цзичжун сказал, что эта программа была первой, когда китайские исследователи провели эксперименты по размножению мутаций в глубоком космосе, и она открывает хорошие возможности для ученых.

Эксперты также говорят о том, что данный эксперимент должен дать возможность углубить изучение влияния космоса на рост и эволюцию жизни на Земле.

Интересно, что свой первый космический селекционный эксперимент китайские ученые провели еще в 1987 году. Тогда появилось 200 новых видов растений, которые были одобрены для широкомасштабного выращивания.

Напомним, ученые откопали древнее доисторическое животное, тело которого сохранилось почти на 80%.

Ранее ученые провели исследование и выявили, что сладкоежки больше склонны к агрессии и нервным заболеваниям.