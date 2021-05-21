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К Земле приближаются два крупных астероида: оба больше киевской Родины-Матери

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Пятница 21 мая 2021 21:42
К Земле приближаются два крупных астероида: оба больше киевской Родины-Матери Фото: к Земле приближается астероид (freepik)
Автор: Styler

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли пролетят два больших астероида.

Об этом передает Newsweek.

Каковы размеры астероидов?

Согласно данным NASA, диаметр 2021 KC составляет между 53 и 120 м, то есть он немного меньше пирамиды Хеопса в Гизе (Египет).

Астероид пролетит мимо Земли на скорости 28 324 км/ч. В 02:36 по киевскому времени он максимально приблизится к Земле на расстоянии около 3 млн км.

Кроме того, второй астероид 2021 HJ2 имеет диаметр между 51 и 110 м. Его скорость составляет 29 611 км/час. Этот астероид в 03:18 по киевскому времени максимально приблизится к Земле на расстояние около 6 млн км.

В NASA утверждают, что астероиды не несут угрозы жителям нашей планеты, поскольку, несмотря на близость к Земле, они не является потенциально опасным.

Отметим, что указанные размеры каждого из этих астероидов превышают самый высокий памятник Киева и самую высокую монументальную скульптуру в Европе, знаменитый монумент "Родина-Мать", общая высота с постаментом которого - 102 метра.

Кстати, недавно астрономы обнаружили феномен, который перевернет представление о Вселенной.

Напомним, ранее на Землю из космоса прилетели бутылки с вином.

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