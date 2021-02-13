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К Земле приближается самый быстрый астероид: эксперты назвали риски

Автор: Светлана Мащенко

Огромный астероид, размеры которого сравнивают с Калифорнийским мостом "Золотые Ворота", приблизится к Земле в марте. Астрономы назвали дату, когда небесное тело подойдет на максимальное расстояние к планете, а также оценили возможные риски.

Об этом сообщает Live Science.

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Ученые рассчитали, что мартовский астероид будет самым крупным и самым быстрым в 2021 году.

"Космическому камню" присвоили название 231937 (2001 FO32). В диаметре он от 0,8 до 1,7 километра. Он достигнет 2 миллионов километров от Земли уже 21 марта, в день весеннего равноденствия.

Хотя эксперты говорят, что астероид ничем не грозит планете, его причисляют к потенциально опасным. То есть таким, за которыми нужно пристально следить, изучая его траекторию и вероятность угрозы при следующем сближении.

Критерии NASA говорят о том, что астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу.

Ученые установили скорость, с которой движется астероид - рекордные 124 тысяч километров в час.

Астрономы уверяют, что ни один известный астероид не представляет значительного риска для Земли в течение следующих 100 лет. Сейчас наибольшей известной угрозой является астероид (410777) 2009 FD, который имеет шанс 1 на 714 (менее 0,2%) поразить Землю в 2185 году.

Ранее мы писали, что астрономы показали фото Марса, сделанные с крайне близкого расстояния.

Также ученые рассказали про путешествующую планету, которая передвигается по Вселенной вопреки законам гравитации.

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