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До Землі наближається найшвидший астероїд: експерти назвали ризики

Автор: Світлана Мащенко

Величезний астероїд, розміри якого порівнюють з Каліфорнійським мостом "Золоті Ворота", наблизиться до Землі в березні. Астрономи назвали дату, коли небесне тіло підійде на максимальну відстань до планети, а також оцінили можливі ризики.

Про це повідомляє Live Science.

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Вчені розрахували, що березневий астероїд буде найбільшим і найбільш швидким у 2021 році.

"Космічному каменю" присвоїли назву 231937 (2001 FO32). У діаметрі він від 0,8 до 1,7 кілометра. Він досягне 2 мільйонів кілометрів від Землі вже 21 березня, в день весняного рівнодення.

Хоча експерти кажуть, що астероїд нічим не загрожує планеті, його зараховують до потенційно небезпечних. Тобто таких, за якими треба пильно стежити, вивчаючи його траєкторію і ймовірність загрози при наступному зближенні.

Критерії NASA говорять про те, що астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

Вчені встановили швидкість, з якою рухається астероїд - рекордні 124 тисяч кілометрів на годину.

Астрономи запевняють, що жоден відомий астероїд не представляє значного ризику для Землі протягом наступних 100 років. Зараз найбільшою відомою загрозою є астероїд (410777) 2009 FD, який має шанс на 1 714 (менше 0,2%) вразити Землю в 2185 році.

Раніше ми писали, що астрономи показали фото Марса, зроблені з дуже близької відстані.

Також вчені розповіли про мандрівну планету, яка пересувається по Всесвіту всупереч законам гравітації.

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