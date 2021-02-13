До Землі наближається найшвидший астероїд: експерти назвали ризики

Вчені розрахували, що березневий астероїд буде найбільшим і найбільш швидким у 2021 році.

"Космічному каменю" присвоїли назву 231937 (2001 FO32). У діаметрі він від 0,8 до 1,7 кілометра. Він досягне 2 мільйонів кілометрів від Землі вже 21 березня, в день весняного рівнодення.

Хоча експерти кажуть, що астероїд нічим не загрожує планеті, його зараховують до потенційно небезпечних. Тобто таких, за якими треба пильно стежити, вивчаючи його траєкторію і ймовірність загрози при наступному зближенні.

Критерії NASA говорять про те, що астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

Вчені встановили швидкість, з якою рухається астероїд - рекордні 124 тисяч кілометрів на годину.

Астрономи запевняють, що жоден відомий астероїд не представляє значного ризику для Землі протягом наступних 100 років. Зараз найбільшою відомою загрозою є астероїд (410777) 2009 FD, який має шанс на 1 714 (менше 0,2%) вразити Землю в 2185 році.