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К Земле приближается опасный астероид размером с автобус

Понедельник 02 ноября 2020 23:01
К Земле приближается опасный астероид размером с автобус
Астероид (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

К нашей планете приближается астероид

Астрономы из NASA говорят о том, что во вторник, 2 ноября, к Земле приблизится астероид 2018 VP1. Его размер составляет 2-4 метра, что сопоставимо с габаритами автобуса.

Ученые относят данный астероид к классу опасных Аполлонов. При этом вероятность падения астероида на Землю составляет всего 0,4% в акватории Тихого океана. Об этом сообщает aboutspacejornal.net.

Эксперты говорят, что наиболее вероятное минимальное расстояние с Землей составляет 420 тысяч километров. А это дальше Луны. Но даже в случае падения на Землю астероид не несет никакой опасности, поскольку тела размером менее 10 метров практически полностью разрушаются в атмосфере Земли.

Ученые открыли астероид 2018 VP1 3 ноября 2018 года на Паломарской обсерватории США в рамках проекта Zwicky Transient Facility. Когда стало понятно, что тело может столкнуться с Землей через 2 года, то к его наблюдениям подключили 8-метровый телескоп VLT из обсерватории Параналь в Чили.

Напомним, ученые предупредили об опасных процессах на Солнце. Внутренний вес атмосферы Солнца не меняется, поэтому для поддержания равновесия ему приходится повышать температуру своих термоядерных реакций, что является причиной повышения тепла ядра.

Ранее ученые впервые подтвердили наличие воды на Луне. Открытие было сделано с помощью инфракрасного телескопа SOFIA.

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Новости Украины Жизнь космосастероид

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