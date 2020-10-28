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Ученые предупредили об опасных процессах на Солнце: коснется всех землян

Среда 28 октября 2020 23:42
Ученые предупредили об опасных процессах на Солнце: коснется всех землян
Солнце становится опасным для Земли (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

Ученые считают, что динозавры могли вымереть из-за процессов на Солнце

Солнце – раскаленная звезда, во круг которой строится наша Солнечная система. Как и все звезды, она имеет определенный жизненный цикл. Он достаточно продолжительный. Погибнет небесное тело через 4,5 миллиарда лет, однако перед своей смертью температура звезды существенно возрастет. Она растет и сейчас и становится все опаснее для землян. Об этом пишет издание Space.

Первое, с чем нам уже приходится бороться, – это с самим старым Солнцем. Поскольку синтез водорода продолжается внутри Солнца, результат этой реакции – гелий – накапливается в ядре.

Со всеми отходами, висящими вокруг, Солнцу становится все труднее. Но внутренний вес атмосферы Солнца не меняется, поэтому для поддержания равновесия солнцу приходится повышать температуру своих термоядерных реакций, что, по иронии судьбы, приводит к повышению тепла ядра.

Это означает, что с возрастом солнце становится все ярче. Динозавры знали более тусклое солнце, чем мы видим сегодня, и всего через несколько сотен миллионов лет Земля станет слишком горячей, чтобы люди могли на ней жить. Наша атмосфера будет уничтожена. Наши океаны испарятся. Какое-то время мы будем выглядеть как Венера, запертая в удушливой атмосфере углекислого газа. А потом станет еще хуже.

На последних стадиях синтеза водорода наше Солнце будет раздуваться и раздуваться, становясь искаженным и ярко-красным. Красное гигантское Солнце наверняка поглотит Меркурий и Венеру. Оно может пощадить Землю, а может и не пощадить, в зависимости от того, насколько Солнце будет велико. Если расширенная атмосфера Солнца достигнет нашего мира, Земля растворится меньше чем за сутки.

Ранее сообщалось, что украинская ракета Alpha готова лететь в космос.

Также мы писали, что на опасном для Земли астероиде впервые собрали "урожай".

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