NASA сделало важное открытие: ученые впервые подтвердили наличие воды на Луне

NASA обнаружило воду на Луне (коллаж: РБК-Украина)

Вероятно, воду смогут использовать для будущих экспедиций

Ученые NASA впервые подтвердили, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. При этом данное открытие доказывает, что вода может быть распределена по лунной поверхности, и не ограничивается холодными, затененными местами.

С помощью инфракрасного телескопа SOFIA ученые обнаружили молекулы воды (H2O) в кратере Клавиуса. Это один из крупнейших кратеров, который можно увидеть с Земли. Он расположен в южном полушарии Луны. Об этом сообщает NASA.

Ранее во время исследования поверхности Луны ученые обнаружили некоторую форму водорода, но тогда они не смогли идентифицировать воду от ее близкого химического родственника гидроксила (ОН).

Данные из кратера показывают, что вода находится в концентрациях от 100 до 412 частей на миллион, что примерно эквивалентно бутылке с водой объемом 0,3 литра. При этом она находится в кубическом метре почвы, разбросанной по поверхности Луны.

NASA рассказало о воде на Луне (видео: YouTube)

"Мы предполагали, что H2O - знакомая нам вода - может присутствовать на солнечной стороне Луны. Теперь мы знаем, что она есть. Это открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о ресурсах, имеющих отношение к исследованию дальнего космоса", - заявил директор отдела астрофизики в Управлении научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Пол Герц.

Для сравнения: в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружил в лунном грунте. Но несмотря на небольшие количества воды, открытие поднимает новые вопросы о том, как создается вода и как она сохраняется на суровой безвоздушной поверхности Луны.

Ученым еще предстоит определить, будет ли найденная вода легко доступна для использования в качестве ресурса. NASA стремится узнать больше подробностей о воде на Луне, прежде чем отправит первую женщину и следующего мужчину на поверхность Луны в 2024 году.

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