К Земле приближается обломок 54-летней американской ракеты

В сентябре этого года ученые заявили о том, что к Земле летит астероид 2020 SO. Сейчас в NASA говорят, что это не астероид, а часть американской ракеты, которую использовали в миссии по изучению Луны 54 года назад.

Оказалось, что данный обломок являлся частью верхней ступени ракеты-носителя Centaur, что доставила аппарат NASA Surveyor 2 на Луну в 1966 году. После того, как отказал один из двигателей посадочный модуль врезался в Луну. Об этом сообщают AP NEWS.

Что касается самой ракеты, то она прошла мимо естественного спутника Земли и вышла на орбиту вокруг Солнца. До этого времени ее никто не видел. В сентябре этого года на Гавайях ученые заметили 8-метровый объект, который летел к Земле. Его внесли в список астероидов и комет Солнечной системы.

Ожидалось, что в октябре его захватит земное притяжение. Но когда эксперты более детально изучили характеристики астероида, то начали сомневаться в его космическом происхождении.

Объект приближается к Земле со скоростью 2,4 тысячи км/ч, что значительно меньше скорости астероидов. Кроме того, его круговая орбита напомнила астрофизикам земную орбиту, а это совсем нехарактерно для астероида. А также то, что он находится в той же плоскости, что и Земля, хотя астероиды обычно летят под разными углами.

По мере приближения объекта астрономы должны иметь возможность лучше составить карту его орбиты и определить, насколько он перемещается под действием радиации и теплового воздействия солнечного света. Если это старый Centaur - по сути, легкая пустая банка - он будет двигаться иначе, чем тяжелый космический камень, поскольку он менее восприимчивый к внешним силам.

Напомним, NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли астероид абсолютно нового типа.