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NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 19:15
NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид
NASA собирается сбить астероид (фото: nasa.gov.STEVEGRIBBEN)

NASA собирается в тестовом режиме сбить с курса астероид

NASA планирует провести испытание, которое станет важным шагом для безопасности Земли от астероидной угрозы. На сегодня из нескольких способов одним из самых действенных эксперты считают изменение орбиты потенциально угрожающего Земле космического тела. Ученые выбрали в качестве объекта Dimorphos (160 метров в ширину), вращающийся вокруг более массивного астероида Didimos.

В июле 2021 года NASA запустит аппарат DART, который в сентябре 2022 года столкнется с Dimorphos. Весь процесс будет происходить приблизительно в 11 миллионах километров от нашей планеты. Удар должен сдвинуть Dimorphos к более узкой орбите вокруг Didimos, сообщает издание Science News.

Ученые с помощью телескопов будут следить за происходящим с Земли, а исследователи Европейского космического агентства отправят зонд Hera на Dimorphos в 2024 году, чтобы удостовериться в правильном движении астероида, а также в расчетах эксперимента.

В случае успешного проведения опыта вполне возможно, что именно так ученые будут бороться с опасностью, которую несут в себе астероиды.

Как мы ранее писали, в NASA разработали кулон на шею для борьбы с COVID-19.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины NASA
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