До Землі наближається уламок 54-річної американської ракети

У вересні цього року вчені заявили про те, що до Землі летить астероїд 2020 SO. Зараз у NASA говорять, що це не астероїд, а частина американської ракети, яку використовували у місії з вивчення Місяця 54 роки тому.

Виявилося, що цей уламок був частиною верхньої ступені ракети-носія Centaur, що доставила апарат NASA Surveyor 2 на Місяць у 1966 році. Після того, як відмовив один з двигунів посадковий модуль врізався в Місяць. Про це повідомляють AP NEWS.

Що стосується самої ракети, то вона пройшла повз природний супутник Землі і вийшла на орбіту навколо Сонця. До цього часу її ніхто не бачив. У вересні цього року на Гаваях вчені помітили 8-метровий об'єкт, який летів до Землі. Його внесли в список астероїдів і комет Сонячної системи.

Очікувалося, що в жовтні його захопить земне тяжіння. Але коли експерти більш детально вивчили характеристики астероїда, то почали сумніватися в його космічному походженні.

Об'єкт наближається до Землі зі швидкістю 2,4 тисячі км/год, що значно менше швидкості астероїдів. Крім того, його кругова орбіта нагадала астрофізикам земну орбіту, а це зовсім нехарактерно для астероїда. А також те, що він знаходиться в тій же площині, що і Земля, хоча астероїди зазвичай летять під різними кутами.

У міру наближення об'єкта астрономи повинні мати можливість краще скласти карту його орбіти і визначити, наскільки він переміщається під дією радіації і теплового впливу сонячного світла. Якщо це старий Centaur - по суті, легка порожня банка - він буде рухатися інакше, ніж важкий космічний камінь, оскільки він менш сприйнятливий до зовнішніх сил.

Нагадаємо, NASA вперше в історії спробує збити з курсу астероїд.

Раніше ми писали про те, що вчені знайшли астероїд абсолютно нового типу.