К Земле приближается громадный астероид: его скорость поражает

Астероид приблизится к Земле 8 сентября (Коллаж РБК-Украина)

В NASA рассказали, что новый астероид впервые был зафиксирован в августе 2020 года

В сторону Земли летит огромный астероид 2020 PT4. Он пролетит мимо земли во вторник, 8 сентября, и направится в сторону Луны. Как отмечают в NASA, скорость этого астероида составляет 12,6 километра в секунду и 45 360 километров в час.

Как отмечает издание Express, данный астероид представляет собой космическую скалу длиной около 37 метров. 8 сентября он пройдет на расстоянии в 4,9 раз больше, чем расстояние от земли до Луны, а точнее – 1 888 153 километра.

В NASA рассказали, что этот астероид - околоземной объект и он является прекрасной возможностью для изучения Солнечной системы.

По данным специалистов, этот астероид не представляет опасности для жизни жителей Земли. Если бы он даже сменил свою траекторию и столкнулся бы с Землей, то его взрыв был бы похож на взрыв метеорита в российском городе Челябинске в 2013 году.

К Земле летит огромный астероид (Фото: NASA)

Впервые астероид 2020 PT4 был зафиксирован 13 августа 2020 года. Его отнесли к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца этот астероид совершает за 738 земных дней или 2,02 земных года. Максимально он удаляется от Земли на 357 миллионов километров, максимально приближается – на 122 миллиона километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что NASA впервые в истории попыталась сбить с курса астероид.

А также мы рассказывали о том, что ученые впервые поймали сигнал самой дальней черной дыры.