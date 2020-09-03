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Ученые впервые поймали сигнал самой дальней черной дыры (фото)

Четверг 03 сентября 2020 23:19
Ученые впервые поймали сигнал самой дальней черной дыры (фото)
Рождение уникальной черной дыры удалось зафиксировать ученым (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астрономам удалось зафиксировать слияние черных дыр и рождение новой

Ученые впервые зафиксировали рождение уникальной черной дыры во Вселенной. Исследователи говорят, что такой всплеск является уникальным за всю историю наблюдений.

Собственно, уникальность этого процесса заключается в массовом слиянии черных дыр и появлении "промежуточной массы", что в 100-1000 раз больше массы Солнца. Об этом пишет Phys.org.

Сигнал, обозначили, как GW190521. Он напоминает четыре коротких покачивания и очень короткое по продолжительности - менее 1/10 секунды.

Этот всплеск был создан источником, расположенным на расстоянии около 5 гигаперсеков, когда Вселенная была вдвое меньше текущего возраста. Таким образом этот сигнал является еще и одним из самых дальних источников гравитационных волн, что были когда-либо обнаружены.

Ученые впервые поймали сигнал самой дальней черной дыры (фото)

Ученые зафиксировали рождение черной дыры (фото: phys.org)

Ученые говорят, что вероятно сигнал сгенерирован в результате слияния бинарных черных дыр. Их массы приблизительно в 85 и 66 раз больше, чем Солнце.

А черная дыра, что родилась в результате такого слияния, больше, чем Солнце в 142 раза.

Ранее мы писали, что ученые сделали открытие про неандертальцев, которое может перевернуть историю.

Также сообщалось, что в NASA обнаружили над Землей гигантскую аномалию.

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