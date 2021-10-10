К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

В пятницу, 15 октября, астероид 2021 SM3 размером с самую старую и самую большую известную пирамиду Хеопса пролетит на достаточно близком расстоянии от Земли.
Об этом сообщает Newsweek.
Диаметр астероида составляет около 160 метров, что это примерно на 20% больше Великой пирамиды Гизы в Каире.
В NASA заявили, что максимальное расстояние, на которое астероид приблизится к Земле - 3 миллиона километров. Это значительно меньше, чем до любой планеты Солнечной системы, но, в 7,5 раз больше расстояния до Луны.
Эксперты говорят, что астероид не представляет угрозы для Земли.
2021 SM3 классифицируется экспертами NASA как объект, сближающийся с Землей. Это астероиды или кометы, которые находятся на расстоянии около 190 миллионов километров от Земли.
Астероид 2021 SM3 считается частью группы астероидов Аполлон. Это астероиды с более широкой орбитой, чем у Земли, которые пересекают путь нашей планеты, когда она вращается вокруг Солнца.
SM3 2021 года будет не единственным астероидом, пролетящим мимо Земли в преддверии Хэллоуина.
Напомним, ученые сделали заявление о том, что легендарный астероид из золота оказался не тем, чем его считали.
Мы также писали о том, что астрологи назвали самые опасные дни в октябре 2021 года.