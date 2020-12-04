К Земле приближается астероид в два раза больше, чем лондонский Биг-Бен

В четверг, 4 декабря, возле Земли пролетит астероид размером как два лондонских Биг-Бена. Он получил название 2020 WD5, и пролетит мимо Земли примерно в 22:27 по киевскому времени.

По данным NASA, диаметр космического тела составляет от 96 до 210 метров. Во время прохождения астероид будет на расстоянии более шести миллионов километров от Земли. Хотя это может показаться далеким расстоянием, NASA говорит, что это не так. Об этом сообщает Mirror.

К счастью, шансы, что 2020 WD5 упадет на Землю крайне низки. Однако в NASA не исключают возможность столкновения с астероидом в ближайшем будущем.

"Однако в течение длительных периодов времени шансы на то, что на Землю упадет астероид, не так уж малы, так что некоторая форма страховки является оправданной", - пояснили в NASA.

При этом эксперты подчеркнули, что на данный момент лучшая страховка возлагается на ученых, которые занимаются исследованиями космических тел. Их необходимо сначала найти, а потом внимательно следить за ними.

Если обнаружится, что астероид движется по курсу столкновения с Землей, у NASA есть несколько тактик в рукаве, чтобы избежать этого.

"Один из методов, предлагаемых для отклонения астероида, включает в себя термоядерное оружие, которое запускается над поверхностью, чтобы немного изменить скорость астероида без его разрушения", - заявили в NASA.

Напомним, на видео попало падение метеорита на Землю.

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