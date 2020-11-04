Найден астероид, который мог бы спасти экономику Земли: объяснение ученых

Ученые нашли спасение экономике планеты в космосе (коллаж: РБК-Украина)

Найден астероид, стоимость которого больше всей экономики Земли

Недавнее исследование показало, что астероид Психея 16, который вращается между Марсом и Юпитером, может быть полностью состоять из металла и стоит примерно 10 000 квадриллионов долларов - больше, чем вся экономика Земли. Согласно исследованию, опубликованному в The Planetary Science Journal.

Ученые считают, что астероид может быть остатком ядра планеты, которая потеряла свою кору и мантию после нескольких столкновений во время создания нашей Солнечной системы. Точный состав и происхождение астероида будут раскрыты в 2022 году, когда NASA отправит беспилотный космический корабль для его изучения.

В отличие от большинства астероидов, которые состоят из камней или льда, ученые считают, что Психея - это плотный и в значительной степени металлический объект, который считается ядром более ранней планеты, которая потерпела неудачу в формировании.

В последнем исследовании исследователи из Юго-Западного исследовательского института наблюдали астероид через космический телескоп Хаббла в двух конкретных точках его вращения, чтобы полностью рассмотреть обе его стороны. Исследование также включало первое наблюдение Психеи в ультрафиолетовом свете, впервые предложившее более четкую картину состава астероида.

"Мы видели метеориты, которые в основном состоят из металла, но Психея может быть уникальной в том смысле, что это может быть астероид, полностью сделанный из железа и никеля", - говорится в заявлении автора исследования доктора Трейси Беккер.

По данным NASA астероид в форме картофеля имеет диаметр около 190 км. Он был впервые обнаружен 17 марта 1853 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом и назван в честь древнегреческой богини души Психеи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что к Земле приближается опасный астероид размером с автобус. Ученые относят данный астероид к классу опасных Аполлонов. Ученые открыли астероид 2018 VP1 3 ноября 2018 года на Паломарской обсерватории США в рамках проекта Zwicky Transient Facility.

До этого ученые предупредили об опасных процессах на Солнце. Внутренний вес атмосферы Солнца не меняется, поэтому для поддержания равновесия ему приходится повышать температуру своих термоядерных реакций, что является причиной повышения тепла ядра.