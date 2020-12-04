До Землі наближається астероїд в два рази більше, ніж лондонський Біг-Бен

У четвер, 4 грудня, поблизу Землі пролетить астероїд розміром як два лондонських Біг-Бена. Він отримав назву 2020 WD5, і пролетить повз землю приблизно в 22:27 за київським часом.

За даними NASA, діаметр космічного тіла становить від 96 до 210 метрів. Під час проходження астероїд буде на відстані більше ніж шість мільйонів кілометрів від Землі. Хоча це може здатися далекою відстанню, NASA говорить, що це не так. Про це повідомляє Mirror.

На щастя, шанси, що 2020 WD5 впаде на Землю вкрай низькі. Проте в NASA не виключають можливість зіткнення з астероїдом в найближчому майбутньому.

"Однак протягом тривалого періоду часу шанси на те, що на Землю упаде астероїд, не такі вже малі, так що якась форма страхування є виправданою", - пояснили в NASA.

При цьому експерти підкреслили, що на цей момент найкраща страховка покладається на вчених, які займаються дослідженнями космічних тіл. Їх необхідно спочатку знайти, а потім уважно стежити за ними.

Якщо виявиться, що астероїд рухається по курсу зіткнення із Землею, у NASA є кілька тактик в рукаві, щоб уникнути цього.

"Один із методів, запропонованих для відхилення астероїда, включає в себе термоядерну зброю, яке запускається над поверхнею, щоб трохи змінити швидкість астероїда без його руйнування", - заявили в NASA.

Нагадаємо, на відео потрапило падіння метеорита на Землю.

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