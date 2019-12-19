К Земле приближается астероид больше киевской телебашни-рекордсменки

К Земле приближается громадный астероид, который является потенциально опасным. Небесное тело приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние сегодня, 19 декабря, передали в Центре изучения околоземных объектов NASA.

Объект получил название 2019 XO3. Его космическая скорость составляет 101 520 км/час.

Ученые смогли измерить размеры астероида и уточнить траекторию движения после более 20 прямых наблюдений, когла глыба диаметром от 200 до 440 метров вошла в Солнечную систему пять дней назад.

Исследователи выяснили, что астероид является потенциально опасным околоземных объектом (NEO) на орбите, пересекающей орбиту Земли. По данным NASA, такие небесные объекты могут оказаться "необычно близко" к нашей планете.

В ближайшем будущем космическая скала приблизится к Земле на расстоянии около 0,04320 астрономических единиц. Одна астрономическая единица примерно равна 149,6 миллионам км, что равно расстоянию от Земли до Солнца.

Высота астероида больше самого высокого сооружения в Украине - Киевской телебашни, которая является самым высоким в мире решетчатым зданием (385 метров), и которая на 60 метров "переросла" знаменитую французскую Эйфелевую башню. Высота небесного тела соизмерима с малайзийскими Башнями Петронас в Куала-Лумпуре (452 метра).

К Земле приближается потенциально опасный астероид (Фото: скрин ssd.jpl.nasa.gov_