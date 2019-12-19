До Землі наближається астероїд більше за київську телевежу-рекордсменку

До Землі наближається величезний астероїд, який є потенційно небезпечним. Небесне тіло наблизиться до нашої планети на максимально близьку відстань сьогодні, 19 грудня, передали в Центрі вивчення навколоземних об'єктів NASA.

Об'єкт отримав назву 2019 XO3. Його космічна швидкість становить 101 520 км/год.

Вчені змогли виміряти розміри астероїда й уточнити траєкторію руху після більше 20 прямих спостережень, коли брила діаметром від 200 до 440 метрів увійшла в Сонячну систему п'ять днів тому.

Дослідники з'ясували, що астероїд є потенційно небезпечним навколоземних об'єктом (NEO) на орбіті, що перетинає орбіту Землі. За даними NASA, такі небесні об'єкти можуть виявитися "незвично близько" до нашої планети.

В найближчому майбутньому космічна скеля наблизиться до Землі на відстані близько 0,04320 астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця приблизно складає 149,6 млн км, що дорівнює відстані від Землі до Сонця.

Висота астероїда більша за найвищу споруду в Україні - Київську телевежу, яка є найвищею у світі гратчастою будівлею (385 метрів), й що на 60 метрів "переросла" знамениту французьку Ейфелеву вежу. Висоту небесного тіла можна порівнювати з малайзийскими Вежами Петронас в Куала-Лумпурі (452 метри).

До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд (Фото: скрін ssd.jpl.nasa.gov)