До Землі мчить велетенський астероїд: він потенційно небезпечний

До Землі наближається величезний астероїд (фото: pixabay.com)

Фахівці NASA віднесли астероїд до потенційно небезпечних

До нашої планети восени наблизиться величезний астероїд. Це відбудеться 29 листопада 2020 року. Небесне тіло має назву 153201 (2000 WO107). Експерти з NASA вважають, що цей астероїд потенційно небезпечний.

Про це інформує прес-служба Центру дослідження навколоземних об'єктів американського космічного відомства.

Наголошується, що діаметр небесного тіла становить від 370 до 820 м. Таким чином, за розмірами астероїд перевищує п'ять футбольних полів. Він промчить повз нашої планети зі швидкістю 25,07 км/с на відстані 4,3 млн км. До речі, ця відстань у 11 разів більше, ніж відстань від Землі до її супутника Місяця.

Астероїд виявлений у 2000 році. Один оберт навколо Сонця він робить приблизно за 318 земних діб. Спектральний аналіз показав, що астероїд може містити нікель, залізо і кобальт.

З Землею 153201 (2000 WO107) зблизиться в кінці листопада 2020 року. Однак, за приблизними розрахунками, небесне тіло може повернутися через 20 років, пролетівши від нашої планети на відстані близько трьох мільйонів кілометрів.

У грудні 2140 року, через 100 років, астероїд знову може наблизитися до Землі

Як ми раніше повідомляли, NASA планує провести випробування, яке стане важливим кроком для безпеки Землі від астероїдної загрози.

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