К Земле несется гигантский астероид на сумасшедшей скорости: эксперты оценили риски

К Земле несется астероид размером с многоэтажку. Максимально близко он пролетит мимо нашей планеты через два дня, 1 сентября. Астероид 2011 ES4 этот день будет ближе к Земле, чем Луна. Опасен ли астероид и что о нем известно – читайте ниже.

Как сообщает агентство NASA, небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние не менее 120 тыс. км. При этом расстояние от Земли до Луны равно 384,4 тыс. км. Астероид будет двигаться со скоростью 29 367 км/ч.

Специалисты агентства NASA оценили риски и считают, что такое приближение космического тела к нашей планете не несет грозы человечеству. Более того, астероид 2011 ES4 поможет ученым исследовать историю нашей Солнечной системы, заявили в космическом агентстве.

Также ученые анонсировали приближение еще одного астероида, которое состоится в ноябре этого года. Астероид 2018 VP1, который должен пройти у Земли за день до президентских выборов в США 2 ноября. Из-за своей небольшой формы он не нанесет вреда, поскольку земная атмосфера превратит его в пепел, прежде чем он попадет на поверхность.

Напомним, что ранее NASA впервые в истории сбила с курса астероид.

Также мы сообщали, что на Марсе над вулканом обнаружили очень странное облако.