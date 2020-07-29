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На Марсе над вулканом обнаружили очень странное облако (фото)

Среда 29 июля 2020 20:23
На Марсе над вулканом обнаружили очень странное облако (фото)
Марс (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Ученые зафиксировали на Марсе странное облако

На Марсе над 20-километровым вулканом Арсия Монс снова появилось таинственно длинное облако, которое состоит из водяного льда, но, несмотря на внешность, оно не связано с вулканической активностью.

Странное облако формируется таким образом, поскольку поток воздуха находится под влиянием "подветренного" склона вулкана - стороны, которая не направлена против ветра. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

На Марсе над вулканом обнаружили очень странное облако (фото)

На Марсе появилось странное облако (фото: esa.int)

Снимки облака, длина которых может достигать 1800 км, были сделаны 17 и 19 июля камерой визуального мониторинга (VMC) на Mars Express. С ее помощью ученые в течение последних 16 лет изучали Красную планету с орбиты.

"Это удлиненное облако образуется каждый марсианский год вокруг южного солнцестояния и повторяется в течение 80 или более дней после быстрого ежедневного цикла. Однако мы пока не знаем, являются ли облака всегда такими впечатляющими", - заявил ведущий автор исследования Хорхе Эрнандес-Бернал.

Марсианский день, немного длиннее земного дня: 24 часа, 39 минут и 35 секунд. Год на Красной планете состоит из примерно 687 дней. Поэтому времена года на Марсе длятся вдвое дольше.

Южное солнцестояние - это период года, когда Солнце находится в самом южном положении в марсианских небесах, как 21 декабря на Земле. Ранним утром в этот период - это мимолетное облако растет примерно на три часа и быстро растворяется через несколько часов.

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