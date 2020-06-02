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К Земле несется гигантский астероид: названа дата приближения

STYLERЖивотные    02.06.2020 - 09:57
К Земле несется гигантский астероид: названа дата приближения
Огромный астероид летит к Земле (фото: pixabay.com)

К Земле приближается огромный астероид с размерами футбольного поля

Огромный астероид с размерами стандартного футбольного поля несется в сторону Земли. Небесное тело приблизится к нашей планете рано утром 6 июня, в субботу. Именно в это время астероид будет находится на минимальном расстоянии с Землей.

Как сообщает Spaсe Reference ссылаясь на информацию американского космического агентства NASA, траектория астероида пересекает орбиту Земли.

Отметим, что данное небесное тело было обнаружено учеными в 2002 году и ему дали номер 163348 (2002 NN4). Его размеры от 250 до 570 метров.

В NASA сообщают, что небесное тело пролетит от планеты на расстоянии в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Специалисты все равно не исключают его опасность для человечества, так как траектория небесного тела пересекает орбиту Земли.

Кстати, ранее мы рассказывали, что астероид абсолютно нового типа удалось обнаружить астрономам NASA на орбите Юпитера. 2019 LD2 - так называется объект, который, как оказалось, имеет много общего с кометой.

Читайте также, как возле Земли пролетит астероид, который сможет увидеть каждый.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины астероид
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