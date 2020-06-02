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До Землі мчить велетенський астероїд: названа дата наближення

STYLERТварини    02.06.2020 - 09:57
До Землі мчить велетенський астероїд: названа дата наближення
Величезний астероїд летить до Землі (фото: pixabay.com)

До Землі наближається величезний астероїд з розмірами футбольного поля

Величезний астероїд з розмірами стандартного футбольного поля мчить у бік Землі. Небесне тіло наблизиться до нашої планети рано вранці 6 червня, у суботу. Саме в цей час астероїд буде знаходиться на мінімальній відстані з Землею.

Як повідомляє Ѕрасе Reference посилаючись на інформацію американського космічного агентства NASA, траєкторія астероїда перетинає орбіту Землі.

Відзначимо, що дане небесне тіло було виявлено вченими у 2002 році і йому дали номер 163348 (2002 NN4). Його розміри від 250 до 570 метрів.

У NASA повідомляють, що небесне тіло пролетить від землі на відстані в 13 разів далі, ніж орбіта Місяця.

Фахівці все одно не виключають його небезпеку для людства, через те, що траєкторія небесного тіла перетинає орбіту Землі.

До речі, раніше ми розповідали, що астероїд абсолютно нового типу астрономам вдалося виявити NASA на орбіті Юпітера. 2019 LD2 - так називається об'єкт, який, як виявилося, має багато спільного з кометою.

Читайте також як біля Землі пролетить астероїд, який зможе побачити кожен.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України астероид
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