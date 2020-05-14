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Возле Земли пролетит астероид, который сможет увидеть каждый: когда это произойдет

STYLERЖизнь    14.05.2020 - 20:44
Возле Земли пролетит астероид, который сможет увидеть каждый: когда это произойдет
Огромный астероид летит к Земле (фото: freepik)

Астероид размером с три футбольных поля пронесется вплотную к Земле

Астероид под названием Апофис пролетит возле Земли на рекордно минимальном расстоянии 31 тысяча километров. Это расстояние является крайне опасным, ведь оно в 12 раз меньше, чем до Луны - наш спутник находится на дистанции 384 400 км от нас.

Ждать этой опасной для людей и в то же время увлекательной для ученых встречи еще долго, но они уже сейчас просчитывают все возможные риски от такого гостя. Апофис вплотную приблизится к нашей планете 13 апреля 2029 года. И увидеть его можно будет невооруженным глазом, ведь размеры небесного гостя также впечатляют - 340 метров в диаметре - как три футбольных поля вдоль.

"Приближение Апофиса в 2029 году станет невероятной возможностью для науки. Мы будем наблюдать его с помощью оптического и радиолокационного телескопов", - рассказала Марина Брозович из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния.

Астрономы говорят, что люди смогут увидеть астероид невооруженным глазом, а в NASA к встрече с ним уже готовятся. На это у американского космического агентства есть девять лет.

Траектория астероида Апофис (twitter.com/JimBridenstine)

В настоящее время NASA и космические силы США планируют объединить усилия для усовершенствования способов обнаружения подобных космических объектов и разработки стратегий борьбы с ними.

Ранее мы писали, что ученые-палеонтологи сделали невероятное открытие о жизни динозавров в воде. Новые сведения могут перевернуть учение о жизни динозавров.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины астероид
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