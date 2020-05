Возле Земли пролетит астероид, который сможет увидеть каждый: когда это произойдет

Астероид размером с три футбольных поля пронесется вплотную к Земле

Астероид под названием Апофис пролетит возле Земли на рекордно минимальном расстоянии 31 тысяча километров. Это расстояние является крайне опасным, ведь оно в 12 раз меньше, чем до Луны - наш спутник находится на дистанции 384 400 км от нас.

Ждать этой опасной для людей и в то же время увлекательной для ученых встречи еще долго, но они уже сейчас просчитывают все возможные риски от такого гостя. Апофис вплотную приблизится к нашей планете 13 апреля 2029 года. И увидеть его можно будет невооруженным глазом, ведь размеры небесного гостя также впечатляют - 340 метров в диаметре - как три футбольных поля вдоль.

"Приближение Апофиса в 2029 году станет невероятной возможностью для науки. Мы будем наблюдать его с помощью оптического и радиолокационного телескопов", - рассказала Марина Брозович из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния.

Астрономы говорят, что люди смогут увидеть астероид невооруженным глазом, а в NASA к встрече с ним уже готовятся. На это у американского космического агентства есть девять лет.

April 13, 2029: the 1,100 foot wide Apophis asteroid will come so close to Earth it will pass below some satellites. @NASA and @SpaceForceDoD will work together to enhance how we detect near-Earth objects and develop strategies for mitigating threats. https://t.co/RHg0OdIbiG pic.twitter.com/jdPPIC2aFN