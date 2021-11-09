К Земле летит знаменитый астероид Орфей, к которому еще 30 лет назад хотели "прикрепить" спутник

К Земле с огромной скоростью приближается знаменитый астероид Орфей (Orpheus). Размер объекта оценивается приблизительно в диапазоне от 382 до 855 метров.
Чем прославился этот астероид, и есть ли опасность - читайте ниже в материале Styler.
Астероид приблизится на минимальное расстояние к планете 21 ноября в 21:20 по киевскому времени.
Его скорость около 8 километров в секунду, а близость к Земле составит примерно 5,77 миллиона километров.
Такое расстояние считается безопасным для нас, хотя астероид и причисляют к "потенциально опасным" объектам.
Смотрите ниже, по какой траектории будет проходить космическое тело. Орбита Земли обозначена синим, астероида Orpheus белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.
Фото: Траектория астероида "Орфей" (in-space)
Астероид открыли 24 апреля 1982 года. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 486 земных дней или 1,33 земных года, максимально удаляясь от него на 240 миллионов километров и приближаясь на 123 миллиона километров.
Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 19 ноября 2025 года. В этот день он промчится на более близком расстоянии - примерно 5,67 миллиона километров.
В 1992 году этот астероид рассматривался как потенциальная цель для полета космического аппарата "NEAR Shoemaker". Если бы это состоялось, он бы стал первым в истории астероидом с искусственным спутником.
В связи с незначительными размерами Орфея предпочтение было отдано астероиду Эрос, у которого спутник появился в 2000-м, а позже произошло первое приземление спутника на объект.
В NASA "потенциально опасными" называют астероиды, которые попадают под следующие критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальное расстояние к Земле при сближении - менее 7,5 млн км.
Такие объекты отслеживают, чтобы предупредить любую угрозу, ведь их траектория с каждым приближением к планете меняется.
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