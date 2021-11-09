К Земле летит знаменитый астероид Орфей, к которому еще 30 лет назад хотели "прикрепить" спутник

Когда ждать сближения объекта с планетой

Астероид приблизится на минимальное расстояние к планете 21 ноября в 21:20 по киевскому времени.

Его скорость около 8 километров в секунду, а близость к Земле составит примерно 5,77 миллиона километров.

Такое расстояние считается безопасным для нас, хотя астероид и причисляют к "потенциально опасным" объектам.

Смотрите ниже, по какой траектории будет проходить космическое тело. Орбита Земли обозначена синим, астероида Orpheus белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Фото: Траектория астероида "Орфей" (in-space)

Чем знаменит Орфей

Астероид открыли 24 апреля 1982 года. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 486 земных дней или 1,33 земных года, максимально удаляясь от него на 240 миллионов километров и приближаясь на 123 миллиона километров.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 19 ноября 2025 года. В этот день он промчится на более близком расстоянии - примерно 5,67 миллиона километров.

В 1992 году этот астероид рассматривался как потенциальная цель для полета космического аппарата "NEAR Shoemaker". Если бы это состоялось, он бы стал первым в истории астероидом с искусственным спутником.

В связи с незначительными размерами Орфея предпочтение было отдано астероиду Эрос, у которого спутник появился в 2000-м, а позже произошло первое приземление спутника на объект.

Почему такие астероиды потенциально опасны

В NASA "потенциально опасными" называют астероиды, которые попадают под следующие критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальное расстояние к Земле при сближении - менее 7,5 млн км.

Такие объекты отслеживают, чтобы предупредить любую угрозу, ведь их траектория с каждым приближением к планете меняется.