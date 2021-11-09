До Землі летить знаменитий астероїд Орфей, до якого ще 30 років тому хотіли "прикріпити" супутник

До Землі з величезною швидкістю наближається знаменитий астероїд Орфей (Orpheus). Розмір об'єкта оцінюється приблизно в діапазоні від 382 до 855 метрів.
Чим прославився цей астероїд, і чи є небезпека - читайте нижче в матеріалі Styler.
Астероїд наблизиться на мінімальну відстань до планети 21 листопада о 21:20 за київським часом.
Його швидкість близько 8 кілометрів в секунду, а близькість до землі складе приблизно 5,77 мільйона кілометрів.
Така відстань вважається безпечною для нас, хоча астероїд і зараховують до "потенційно небезпечних" об'єктів.
Дивіться нижче, по якій траєкторії буде проходити космічне тіло. Орбіта Землі позначена синім, астероїда Orpheus білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.
Фото: траєкторія астероїда "Орфей" (in-space)
Астероїд відкрили 24 квітня 1982 року. Один оборот навколо Сонця він здійснює за 486 земних днів або 1,33 земних роки, максимально віддаляючись від нього на 240 мільйонів кілометрів і наближаючись на 123 мільйони кілометрів.
Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться 19 листопада 2025 року. У цей день він промчить на ближчій відстані - приблизно 5,67 мільйона кілометрів.
У 1992 році цей астероїд розглядався як потенційна мета для польоту космічного апарату "NEAR Shoemaker". Якби це відбулося, він би став першим в історії астероїдом зі штучним супутником.
У зв'язку з незначними розмірами Орфея перевага була віддана астероїду Ерос, у якого супутник з'явився в 2000-му, а пізніше відбулося перше приземлення супутника на об'єкт.
У NASA "потенційно небезпечними" називають астероїди, які потрапляють під наступні критерії: їх діаметр понад 140 метрів, а мінімальна відстань до Землі при зближенні - менше 7,5 млн км.
Такі об'єкти відстежують, щоб попередити будь-яку загрозу, адже їх траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється.
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