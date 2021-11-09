До Землі летить знаменитий астероїд Орфей, до якого ще 30 років тому хотіли "прикріпити" супутник

Коли чекати зближення об'єкта з планетою

Астероїд наблизиться на мінімальну відстань до планети 21 листопада о 21:20 за київським часом.

Його швидкість близько 8 кілометрів в секунду, а близькість до землі складе приблизно 5,77 мільйона кілометрів.

Така відстань вважається безпечною для нас, хоча астероїд і зараховують до "потенційно небезпечних" об'єктів.

Дивіться нижче, по якій траєкторії буде проходити космічне тіло. Орбіта Землі позначена синім, астероїда Orpheus білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Фото: траєкторія астероїда "Орфей" (in-space)

Чим знаменитий Орфей

Астероїд відкрили 24 квітня 1982 року. Один оборот навколо Сонця він здійснює за 486 земних днів або 1,33 земних роки, максимально віддаляючись від нього на 240 мільйонів кілометрів і наближаючись на 123 мільйони кілометрів.

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться 19 листопада 2025 року. У цей день він промчить на ближчій відстані - приблизно 5,67 мільйона кілометрів.

У 1992 році цей астероїд розглядався як потенційна мета для польоту космічного апарату "NEAR Shoemaker". Якби це відбулося, він би став першим в історії астероїдом зі штучним супутником.

У зв'язку з незначними розмірами Орфея перевага була віддана астероїду Ерос, у якого супутник з'явився в 2000-му, а пізніше відбулося перше приземлення супутника на об'єкт.

Чому такі астероїди потенційно небезпечні

У NASA "потенційно небезпечними" називають астероїди, які потрапляють під наступні критерії: їх діаметр понад 140 метрів, а мінімальна відстань до Землі при зближенні - менше 7,5 млн км.

Такі об'єкти відстежують, щоб попередити будь-яку загрозу, адже їх траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється.