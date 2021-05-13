К Земле на большой скорости приближается астероид длиной с футбольное поле: эксперты оценили риски

Астероид длиной с футбольное поле приближается к Земле со скоростью 23 километра в секунду или более чем 82 тысяч км/час. На такой скорости астероид сможет дважды облететь Землю за час. Такие данные подтвердили в NASA.

Длина астероида, получившего название 2015 KJ19, составляет 118 метров, что соизмеримо с размером стандартного футбольного поля. К счастью для нас, астероид Землю не затронет.

По данным NASA, космический камень летит на расстоянии, которое чуть более чем в 15 раз превышающем расстояние между Землей и Луной, или 15,1 лунного расстояния (LD).

Одна LD составляет 384 тысяч километров, поэтому астероид и близко не подлетит к нашей планете.

Астероид 2015 KJ19 на орбите (фото: NASA)