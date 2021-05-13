К Земле на большой скорости приближается астероид длиной с футбольное поле: эксперты оценили риски
Астероид длиной с футбольное поле приближается к Земле со скоростью 23 километра в секунду или более чем 82 тысяч км/час. На такой скорости астероид сможет дважды облететь Землю за час. Такие данные подтвердили в NASA.
Об этом сообщает Express.
Длина астероида, получившего название 2015 KJ19, составляет 118 метров, что соизмеримо с размером стандартного футбольного поля. К счастью для нас, астероид Землю не затронет.
По данным NASA, космический камень летит на расстоянии, которое чуть более чем в 15 раз превышающем расстояние между Землей и Луной, или 15,1 лунного расстояния (LD).
Одна LD составляет 384 тысяч километров, поэтому астероид и близко не подлетит к нашей планете.
Астероид 2015 KJ19 на орбите (фото: NASA)
Напомним, рядом с Землей пронесся громадный астероид размером с Лондонский глаз - одно из самых крупных колес обозрения в мире. Ширина астероида составила 110 метров.
Ранее на Землю из космоса прилетели бутылки с вином. Ящик с двенадцатью бутылками целый год пробыли на борту Международной космической станции и теперь вернулись на Землю.
Целью ученых было понять, как сделать и вино, и лозу более выносливыми на Земле, климат которой меняется. При этом на Земле хранились "близнецы" этих продуктов.
Они находились в одинаковых условиях в специальных цилиндрах. Теперь ученым предстоит сравнить, какие изменения произошли с "земным" и "космическим" вином и лозой.