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К Земле на большой скорости приближается астероид длиной с футбольное поле: эксперты оценили риски

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Четверг 13 мая 2021 21:52
К Земле на большой скорости приближается астероид длиной с футбольное поле: эксперты оценили риски Фото: астероид на огромной скорости летит к Земле (pixabay.com)
Автор: Styler

Астероид длиной с футбольное поле приближается к Земле со скоростью 23 километра в секунду или более чем 82 тысяч км/час. На такой скорости астероид сможет дважды облететь Землю за час. Такие данные подтвердили в NASA.

Об этом сообщает Express.

Длина астероида, получившего название 2015 KJ19, составляет 118 метров, что соизмеримо с размером стандартного футбольного поля. К счастью для нас, астероид Землю не затронет.

По данным NASA, космический камень летит на расстоянии, которое чуть более чем в 15 раз превышающем расстояние между Землей и Луной, или 15,1 лунного расстояния (LD).

Одна LD составляет 384 тысяч километров, поэтому астероид и близко не подлетит к нашей планете.

К Земле на большой скорости приближается астероид длиной с футбольное поле: эксперты оценили риски

Астероид 2015 KJ19 на орбите (фото: NASA)

Напомним, рядом с Землей пронесся громадный астероид размером с Лондонский глаз - одно из самых крупных колес обозрения в мире. Ширина астероида составила 110 метров.

Ранее на Землю из космоса прилетели бутылки с вином. Ящик с двенадцатью бутылками целый год пробыли на борту Международной космической станции и теперь вернулись на Землю.

Целью ученых было понять, как сделать и вино, и лозу более выносливыми на Земле, климат которой меняется. При этом на Земле хранились "близнецы" этих продуктов.

Они находились в одинаковых условиях в специальных цилиндрах. Теперь ученым предстоит сравнить, какие изменения произошли с "земным" и "космическим" вином и лозой.

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