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Рядом с Землей пронесется громадный астероид: размером с Лондонский глаз

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 16:44
Рядом с Землей пронесется громадный астероид: размером с Лондонский глаз Огромный астероид пролетит рядом с Землей 17 февраля (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Огромный астероид BS3 пролетит совсем рядом с Землей в среду, 17 февраля. Его ширина составляет 110 метров, и на минимальное расстояние с нашей планетой он приблизится во второй половине дня.

Детали об этом астероиде сообщили в издании Express.

Диаметр этого космического тела равен высоте Лондонского глаза, а это 135 метров. Лондонский глаз – это название одного из самых крупных на планете колеса обозрения.

Прохождение этого астероида вблизи к орбите Земли ученые назвали "близкий подход". Однако, по факту космическое тело будет находиться на расстоянии 0, 04423 астрономических единиц, что составляет более 6 616 713 километров от Земли.

По словам исследователей, это эквивалентно 40 процентам среднего расстояния между Землей и Солнцем.

Эксперты NASA отмечают, что астероид движется с огромной скоростью – 10, 37 км/секунду. Они отметили, что несмотря на внушительные размеры этого астероида, жителям Земли нечего опасаться.

Данные Центра изучения околоземных объектов показывают, что древние обломки небесного тела проплывут довольно далеко от поверхности нашей планеты.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в день весеннего равноденствия 21 марта рядом с Землей пролетит самый быстрый астероид 2021 года. Его называют потенциально опасным.

А также мы рассказывали о том, что зонд первой арабской миссии на Марс прислал фото планеты.

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