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До Землі на великій швидкості наближається астероїд довжиною з футбольне поле: експерти оцінили ризики

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Четвер 13 травня 2021 21:52
До Землі на великій швидкості наближається астероїд довжиною з футбольне поле: експерти оцінили ризики Фото: астероїд на величезній швидкості летить до Землі (pixabay.com)
Автор: Styler

Астероїд довжиною з футбольне поле наближається до землі зі швидкістю 23 кілометри в секунду або більш ніж 82 тисяч км/год. На такій швидкості астероїд зможе двічі облетіти Землю за годину. Такі дані підтвердили в NASA.

Про це повідомляє Express.

Довжина астероїда, що отримав назву 2015 KJ19, становить 118 метрів, що можна порівняти з розміром стандартного футбольного поля. На щастя для нас, астероїд Землі не торкнеться.

За даними NASA, космічний камінь летить на відстані, що трохи більше ніж в 15 разів перевищує відстань між Землею і місяцем, або 15,1 місячної відстані (LD).

Одна LD становить 384 тисяч кілометрів, тому астероїд і близько не підлетить до нашої планети.

До Землі на великій швидкості наближається астероїд довжиною з футбольне поле: експерти оцінили ризики

Астероїд 2015 KJ19 на орбіті (фото: NASA)

Нагадаємо, поруч із землею пронісся величезний астероїд розміром з Лондонське око - одне з найбільших коліс огляду у світі. Ширина астероїда склала 110 метрів.

Раніше на Землю з космосу прилетіли пляшки з вином. Ящик з дванадцятьма пляшками цілий рік пробули на борту Міжнародної космічної станції і тепер повернулися на Землю.

Метою вчених було зрозуміти, як зробити і вино, і лозу більш витривалими на Землі, клімат якої змінюється. При цьому на Землі зберігалися "близнюки" цих продуктів.

Вони знаходилися в однакових умовах в спеціальних циліндрах. Тепер вченим належить порівняти, які зміни відбулися з "земним" і "космічним" вином і лозою.

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