"Це був ляпас всьому російському шоу-бізнесу". Алан Бадоєв висловися про артистів-зрадників

Відомий український режисер Алан Бадоєв розповів про своє ставлення до артистів-зрадників та зізнався, що відразу в нього викликають навіть ті, до кого раніше мав симпатії.

"Я втратив артиста", - про Земфіру

"Є кілька зірок та артистів, на яких я зростав, за позицію яких я трішки переживав. Не важливо, що вони говорять чи роблять. Важливо, як швидко це відбувається, і як переконливо. Я втратив одного артиста, якого обожнював - це Земфіра. Я на її піснях ріс, з кожною її піснею пов’язаний кожний мій етап. Я думав, від таких людей, як вона та Цой, ти очікуєш, що все буде одразу, а коли бачиш, як попа шукає м'яке місце, де приземлитися... Я питаю батька, на якому боці Висоцький був би, він каже: "Боюся, що не зрозуміло", - розповів режисер.

"Те, що сталося з Максом - це ляпас російському шоу-бізнесу"

"Макс Барських - його в Росії не люблять, і люблять теж. Все що сталося з Максом, це ляпас всьому російському шоу-бізнесу, режиму. Він записав перше відеозвернення, коли я спав. Це було його внутрішнє. Людина, яка не веде в принципі соціальні мережі"

"За ці два роки вийшло багато крадених пісень. Вони беруть його пісню, переробляють його слова, музику - та співають. Але це нас не цікавить… Він така людина, якщо його не люблять, він не буде нав'язуватися. Якби українські слухачі послали його, він би пішов займатися чимось іншим. Я гарантую. Він не любить доказувати", - висловив свою думку Алан.

Про російську інтелігенцію

"Мені вдалося себе "вимкнути" від російського потоку, тому я про них не думаю. Але нещодавно у мене запитали щодо Навального. Я сказав, що мені шкода будь-якої людини, яку позбавляють життя, безумовно. Але чи шкода мені, що Навальний загинув чи його вбили? - Я про це не думаю, бо я знаю, що саме в цей момент, поки ми з вами говоримо, десь убили нашого хлопця чи дівчину, і я думаю про них, а не про культуру Росії"

"На сьогодні культура Росії не відбулася: мені не потрібна російська культура, я більше їй не вірю, я нею не надихаюсь, тому що вчинки культурних діячів цієї країни цієї вошиві, огидні, кволі та боягузливі. А значить, все, що вони продукують, все що вони вбирають, фундаментом чого є - це bullshit", - зазначив режисер.

"Вони ніде не потрібні, крім Росії", - про артистів-зрадників

"Ані Повалій, ані Ані Лорак, ще певні артисти, Кіркоров, вони настільки знають точно, що вони ніде не потрібні крім Росії, що їхній голос ніде не потрібний у світі, в Україні теж. Вони можуть дозаробляти свої шматочки масла та хліба - тільки там і це виявляється важливе за інше. Вони не вірять в себе. Якби хтось з них повірив, що "я цікавий десь, крім Росії", тоді вони були б вільніші. А вони вірять вождю, нехай їм це буде найнеприємнішим сказаним моїм словом", - резюмував Алан Бадоєв.